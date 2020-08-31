ХМАО официально перешел на третий этап снятия карантина

Открылись кинотеатры, но кальянные и детские игровые центры закрыты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО с сегодняшнего дня открылись кинотеатры, но кальянные и детские игровые центры и комнаты по-прежнему закрыты. При этом режим обязательной самоизоляции продлен для определенных групп граждан до 20 сентября. Соответствующий документ подписала глава региона Наталья Комарова.

«Продлить до 20 сентября 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин», — написано в документе, размещенном на официальном сайте госорганов ХМАО.

Минимум до 20 сентября запрещено работать детским игровым комнатам, иным развлекательным центрам для детей и кальянным. Кинотеатры открылись, но при условии, что они не будут наполняться более чем наполовину. Людям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом и беременным разрешены индивидуальные занятия физкультурой и спортом на улице, но без использования общего инвентаря. Им позволено бегать, участвовать в велопробегах, заниматься скандинавской ходьбой по пешеходным зонам с соблюдением дистанции не менее 5 метров.

Ранее URA.RU писало, что 31 августа в регионе в полноценном режиме заработали заведения общепита, с 29 августа открылись парки и скверы. За последние сутки коронавирус в ХМАО был выявлен у 67 пациентов.