С сегодняшнего дня, 31 августа, ресторанам и кафе в ХМАО разрешили принимать гостей в залах, а не только на летних верандах. Открыты ЗАГСы, разрешены прогулки в парках и скверах. При этом режим самоизоляции сохранен для людей старше 65 лет, беременных и тех, у кого есть хронические заболевания. URA.RU обновило список запретов и разрешений, действующих сейчас.
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- кафе и рестораны, при условии, что там заняты не более половины столиков, а расстояние между ними — минимум 1,5 метра и стоят перегородки;
- магазины, площадью до 800 кв. м., при условии, что в них есть отдельный вход и продавцы обязаны допускать туда не более 200 человек (4 кв. м. на человека);
- ВУЗы;
- стоматологии;
- бани;
- организации дополнительного образования для занятий с детьми, в том числе групповых;
- фитнес-центры и бассейны, при соблюдении ограничений на единовременное пребывание в них людей;
- спортивные залы для проведения соревнований, но пока без зрителей;
- учреждения культуры для индивидуальных занятий, репетиций; проведения экскурсий на открытом воздухе до 5 человек;
- учреждения, оказывающих социальные услуги несовершеннолетним;
- салоны красоты, парикмахерские;
- магазины с садово-огородническими товарами, рыболовные и охотничьи магазины;
- ЗАГСы;
- религиозные учреждения;
- автосалоны, транспортные компании;
- мебельные и строительные магазины;
- муниципальные учреждения, обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления;
- мастерские по изготовлению ключей и ремонту обуви;
- поликлиники, больницы, салоны оптики;
- полиция, скорая помощь, пожарная служба, СМИ;
- мастерские по ремонту бытовой техники и средств связи;
- аэропорты, железнодорожные вокзалы, транспортные компании;
- органы власти;
ЗАКРЫТЫ
- СПА-салоны, массажные салоны, солярии;
- гостиницы, хостелы;
- кинотеатры;
- детские пришкольные лагеря;
Жителям ХМАО все также рекомендуется носить маски и перчатки в магазинах, автобусах и везде, где есть риск столкнуться с другими людьми. В Роспотребнадзоре напоминают и о соблюдении социальной дистанции, а также о том, что запрещено покидать жилье, имея предписание об обязательной самоизоляции.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели самые масштабные послабления за все время карантина. При этом количество заболевших уже пятые сутки подряд остается стабильным — не больше 65 новых инфицированных по всему региону.
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