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Что разрешено и что запрещено в ХМАО во время эпидемии. Обновленный СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, летние каникулы, памятка, роспотребнадзор, коронавирус, оздоровительный лагерь
Закрытыми остаются совсем немного учреждений, но открытые работают с ограничениями Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С сегодняшнего дня, 31 августа, ресторанам и кафе в ХМАО разрешили принимать гостей в залах, а не только на летних верандах. Открыты ЗАГСы, разрешены прогулки в парках и скверах. При этом режим самоизоляции сохранен для людей старше 65 лет, беременных и тех, у кого есть хронические заболевания. URA.RU обновило список запретов и разрешений, действующих сейчас.

ОТКРЫТЫ

  • кафе и рестораны, при условии, что там заняты не более половины столиков, а расстояние между ними — минимум 1,5 метра и стоят перегородки;
  • магазины, площадью до 800 кв. м., при условии, что в них есть отдельный вход и продавцы обязаны допускать туда не более 200 человек (4 кв. м. на человека);
  • ВУЗы;
  • стоматологии;
  • бани;
  • организации дополнительного образования для занятий с детьми, в том числе групповых;
  • фитнес-центры и бассейны, при соблюдении ограничений на единовременное пребывание в них людей;
  • спортивные залы для проведения соревнований, но пока без зрителей;
  • учреждения культуры для индивидуальных занятий, репетиций; проведения экскурсий на открытом воздухе до 5 человек;
  • учреждения, оказывающих социальные услуги несовершеннолетним;
  • салоны красоты, парикмахерские;
  • магазины с садово-огородническими товарами, рыболовные и охотничьи магазины;
  • ЗАГСы;
  • религиозные учреждения;
  • автосалоны, транспортные компании;
  • мебельные и строительные магазины;
  • муниципальные учреждения, обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления;
  • мастерские по изготовлению ключей и ремонту обуви;
  • поликлиники, больницы, салоны оптики;
  • полиция, скорая помощь, пожарная служба, СМИ;
  • мастерские по ремонту бытовой техники и средств связи;
  • аэропорты, железнодорожные вокзалы, транспортные компании;
  • органы власти;

ЗАКРЫТЫ

  • СПА-салоны, массажные салоны, солярии;
  • гостиницы, хостелы;
  • кинотеатры;
  • детские пришкольные лагеря;

Жителям ХМАО все также рекомендуется носить маски и перчатки в магазинах, автобусах и везде, где есть риск столкнуться с другими людьми. В Роспотребнадзоре напоминают и о соблюдении социальной дистанции, а также о том, что запрещено покидать жилье, имея предписание об обязательной самоизоляции.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели самые масштабные послабления за все время карантина. При этом количество заболевших уже пятые сутки подряд остается стабильным — не больше 65 новых инфицированных по всему региону.

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