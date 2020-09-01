Тихановская объяснила, чей Крым

Крым перешел от Украины к России в нарушение международных законов, но вопрос принадлежности полуострова сложный. Такое мнение выразила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
«Я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым „de jure“ [юридически] украинский, а „de facto“ [фактически]— российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», — сообщила Тихановская в интервью литовскому изданию LRT.
По мнению политика, ситуация с Крымом сложная и у белорусов разные взгляды на этот вопрос. При этом Тихановская не хочет, чтобы эта проблема разъединяла граждан республики. Также она подчеркнула, что сейчас народ Белоруссии больше волнует «проведение новых, честных выборов».
На днях Евросоюз продлил санкции против граждан России, действующих с 2014 года в связи с событиями в Крыму. Всего в отношении РФ введено три пакета санкций: визовые ограничения, экономические санкции против госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма. При этом в беседе с агентством Nation News вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов заявил, что сама Украина уже давно отреклась от Крыма.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.