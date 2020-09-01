Соловьев нашел доказательство вины Ефремова в смертельном ДТП

След от ремня безопасности на левой стороне шеи актера Михаила Ефремова доказывает, что он не мог находиться на пассажирском сиденье. С таким заявлением выступил телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу на YouTube.
«Характер травмы на шее показывает, что он не мог находиться на пассажирском сиденье ни при каких обстоятельствах», — заявил Соловьев. Он также показал снимки, на которых видна гематома. Ее расположение, по словам Соловьева, показывает, что крепление ремня безопасности находилось слева.
Такое расположение крепления есть либо на месте водителя, либо на месте пассажира за ним, добавил Соловьев. При этом никто не выдвигал теорий, что Ефремов в момент ДТП мог сидеть на заднем сидении, отметил телеведущий. Соловьев также привел комментарий адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Тот заявил, что расположение гематомы слева или справа не имеет значения.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы в начале июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест и раскаивался перед членами семьи погибшего. Позднее он стал заявлять, что не помнит обстоятельств аварии и назвал фейком видео, на котором его выводят с водительского кресла авто, передает телеканал 360.
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