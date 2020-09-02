Минздрав разрешил испытания вакцины от COVID-19 на пожилых людях

Вакцина Sputnik V подходит для граждан от 18 до 60 лет, говорится в инструкции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам старше 60 лет разрешили участвовать в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса Sputnik V. Об этом ТАСС заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«К участию допущены граждане старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту протоколом исследования не установлено», — заявил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к испытаниям вакцины в столице допустят всех старше 18 лет. В инструкции к сыворотке сообщается, что ее можно использовать лицам от 18 до 60 лет.

Ранее прививку от коронавируса поставил глава партии ЛДПР, 74-летний Владимир Жириновский, передает RT. Позднее в сети были опубликованы кадры того, как Жириновскому вводят вакцину.

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