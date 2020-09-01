01 сентября 2020

Жириновский показал, как ставил вакцину от коронавируса. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , портрет, жириновский владимир, жест рукой
Владимир Жириновский испытал на себе вакцину от COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский показал, как ему ставили вакцину от коронавируса. Видеозапись появилась в Telegram.

«Мы раньше всех сделали [вакцину], и вся Россия должна быть здорова», — заявил Жириновский. На кадрах видно, как политику ставят прививку и дают рекомендации.

Вакцина от коронавируса Sputnik V была зарегистрирована в РФ в августе. Россия стала первой страной, заявившей о готовности сыворотки от COVID-19. Вакцинация проводится в два шага, второй укол делается через три недели, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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