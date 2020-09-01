Владимир Жириновский испытал на себе вакцину от COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский показал, как ему ставили вакцину от коронавируса. Видеозапись появилась в Telegram.
«Мы раньше всех сделали [вакцину], и вся Россия должна быть здорова», — заявил Жириновский. На кадрах видно, как политику ставят прививку и дают рекомендации.
Вакцина от коронавируса Sputnik V была зарегистрирована в РФ в августе. Россия стала первой страной, заявившей о готовности сыворотки от COVID-19. Вакцинация проводится в два шага, второй укол делается через три недели, пишет агентство Nation News.
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