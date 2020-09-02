Медведев: расследовать преступления в РФ будут роботы

Дмитрий Медведев считает, что в будущем появятся «киберследователи» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В будущем в России могут появиться киберследователи, которые будут расследовать преступления при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил экс-председатель правительства России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Может быть киберследователи появятся, которые будут расследовать преступления с использованием компьютерных программ», — приводит словам Медведева ТАСС из его речи в ходе онлайн-встречи на форуме «ОстроVа-2020». По его мнению, развитие искусственного интеллекта распространится даже на те сферы, которые считались «сугубо человеческими», такие как юрисдикция и экономика.

Медведев полагает, что внедрение ИИ в общественную жизнь уже не представляется фантастикой. Но самым большим вызовом в сфере развития ИИ станет утрата актуальности некоторых специальностей человека, объяснил зампред Совета безопасности РФ.

Ранее Дмитрий Медведев, будучи председателем правительства страны, заявлял, что технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, напоминает «Национальная служба новостей». Это привело к тому, что в России всерьез начали обсуждать возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Спустя год эксперты не видят целесообразности в переходе на новую систему, передает телеканал 360.

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