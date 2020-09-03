Чубайс призвал власти ввести новый «жесткий» налог

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал «выбросить в мусорное ведро» российский законопроект об ограничении выбросов углерода, назвав его беззубым. Он считает, что правительство РФ должно разработать новый закон, который обяжет промышленников платить за выбросы парниковых газов.
«Пока это беззубый закон абсолютно ни о чем, его нужно выбросить в мусорное ведро», — приводит заявление Чубайса РБК. Он призвал кабмин сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать компенсацию за выбросы парниковых газов.
Законопроект должен вводить квоты и плату за выбросы, превышающие норму, предлагает глава «Роснано». По его словам, за первые нарушения плата может быть символической. После таких трат предприятия сами займутся мониторингом выбросов, уверен он.
Правительство начало разрабатывать закон о выбросах около пяти лет назад, но он до сих пор не утвержден. Россия активизировала разработку законопроекта после того, как присоединилась к Парижскому климатическому соглашению осенью 2019 года. Из-за отсутствия закона российским экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС.
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