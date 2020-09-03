В Тюмени заболеваемость коронавирусом пошла на спад

За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у 47 жителей Тюменской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее заболевание было диагностировано у 49 человек.
«Тюменская область — 47 (подтвержденных фактов заражения COVID-19 за сутки)», — указывает федеральный оперштаб. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 7961 жителя региона. Новых смертей не зарегистрировано.
За последние сутки от инфекции вылечился 31 тюменец (7091 человек с начала пандемии). Таким образом, разрыв между заболевшими и выздоровевшими продолжает увеличиваться. В случае сохранения подобной динамики, дату отмены режима повышенной готовности вновь могут изменить. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 14 сентября.
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