03 сентября 2020
02 сентября 2020

В Тюмени заболеваемость коронавирусом пошла на спад

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, скорая помошь, окно, пациент, обсерватор, инфекционная больница
За последние сутки коронавирус подтвердился у 47 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у 47 жителей Тюменской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее заболевание было диагностировано у 49 человек.

«Тюменская область — 47 (подтвержденных фактов заражения COVID-19 за сутки)», — указывает федеральный оперштаб. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 7961 жителя региона. Новых смертей не зарегистрировано.

За последние сутки от инфекции вылечился 31 тюменец (7091 человек с начала пандемии). Таким образом, разрыв между заболевшими и выздоровевшими продолжает увеличиваться. В случае сохранения подобной динамики, дату отмены режима повышенной готовности вновь могут изменить. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 14 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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