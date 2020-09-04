Кремль: как в России отработают версию отравления Навального

Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль воздерживается от акцентирования какой-то одной версии по блогеру Фото: Андрей Махонин © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Москва ждет от Германии подтверждения сделанного ранее заявления об интоксикации у блогера Алексея Навального. Только после этого проводимые российскими специалистами МВД следственные действия получат статус открытых, заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами, в ходе которого мы получим информацию, что это за вещество. Это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас наши специалисты МВД. Они почти сразу начали доследственную проверку», — подчеркнул Песков. По его словам, в настоящее время сотрудники полиции проводят следственные действия, однако вопрос об их открытости будет решаться после получения от немецких коллег информации об интоксикации.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Кремль в настоящее время воздерживается от акцентирования какой-либо версии в ситуации с Навальным, так как мнения российских и немецких врачей расходятся.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в омском аэропорту, блогера госпитализировали. В дальнейшем семья Навального потребовала траспортировать его в клинику в Германии, где заявили о следах интоксикации в организме блогера.

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