В ЯНАО начнет работать новый аэропорт

На территории Тазовского района ЯНАО в скором времени заработает новый аэропорт. Об этом на встрече с представителями крупнейших ямальских СМИ заявил губернатор Дмитрий Артюхов. По его словам, уже ведутся работы по обустройству будущей воздушной гавани.
«Сейчас на Гыдане (полуостров — прим. ред.) строится новый аэропорт. В следующем году уже заработает», — объявил Артюхов. В настоящий момент, по словам губернатора, на месте аэропорта работают специалисты. Они занимаются возведением «небольшого терминального хозяйства» и взлетно-посадочной полосы. Отдельно Артюхов подчеркнул, что строительством аэропорта заняты местные рабочие, «в основном, уренгойцы».
Аэропорт, как ожидается, будет обслуживать ямальский проект «НОВАТЭКа» по добыче природного газа «Арктик СПГ 2». За счет новой воздушной гавани компания упростит доставку рабочих на объекты. Сейчас вахтовиков можно забрасывать только вертолетом из аэропорта Сабетты.
Ранее правительство РФ утвердило название новой воздушной гавани на территории Гыданского полуострова в ЯНАО, Согласно заключению Росреестра, аэропорт получит имя «Утренний». Аэропорт с таким названием уже зарегистрирован в государственном каталоге географических названий.
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