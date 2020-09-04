Собянин сделал заявление о второй волне коронавируса

В России нет второй волны коронавируса, но первая все еще продолжается. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами», — сказал Собянин. По его словам, регионы России находятся на разных этапах эпидемии: одни в начале, другие — в эпицентре.
Поэтому, добавил Собянин, ситуацию с коронавирусом нужно оценивать в каждом регионе отдельно. По его словам, Москва уже прошла основную часть борьбы с инфекцией.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Россия избежит второй волны пандемии коронавируса, передает RT. По его словам, оборонно-промышленный комплекс России не потерпит такого экономического ущерба, какой был в начале эпидемии.
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