Во время нападения Марьяна Ро ехала на самокате
На блогера Марьяну Ро (Марьяна Рожкова) напали в Москве. Об этом она сообщила в stories в Instagram.
«Вчера меня побил обдолбанный мужик на улице. Больше никогда не выйду без перцовки», — написала она.
Нападение произошло, пока блогер ехала на самокате на парковку. По ее словам, мужчина начал выхватывать у нее самокат и избивать.
URA.RU связалось с представителем Марьяны Рожковой, чтобы узнать подробности о состоянии блогера. Однако собеседник заявил, что не комментирует произошедшее.
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