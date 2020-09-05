Во время нападения Марьяна Ро ехала на самокате Фото: Instagram Марьяны Рожковой

На блогера Марьяну Ро (Марьяна Рожкова) напали в Москве. Об этом она сообщила в stories в Instagram.

«Вчера меня побил обдолбанный мужик на улице. Больше никогда не выйду без перцовки», — написала она.

Нападение произошло, пока блогер ехала на самокате на парковку. По ее словам, мужчина начал выхватывать у нее самокат и избивать.

URA.RU связалось с представителем Марьяны Рожковой, чтобы узнать подробности о состоянии блогера. Однако собеседник заявил, что не комментирует произошедшее.

Фото: скриншот Instagram Марьяны Рожковой

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