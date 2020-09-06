Плакаты кандидатов в пермские депутаты скрыли агитацией избиркома

Выборы депутатов в Березниках, как и выборы губернатора, пройдут в единый день голосования Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

В городе Березники (Пермский край) агитационные листовки кандидатов в депутаты городской думы оказались заклеенными приглашениями на выборы губернатора. О случившемся сообщили на своей странице в соцсетях представители березниковской общественной организации «Гражданский надзор», которые баллотируются в местную думу.

«Наши волонтеры столкнулись с очередным нарушением. На этот раз со стороны представителей ТИК (территориальной избирательной комиссии). Кто-то обклеил доски объявлений по адресу ул. Парижской Коммуны, 44 плакатами с приглашением на выборы 13 сентября. При этом были полностью заклеены плакаты независимого кандидата по округу № 17 Артема Файзулина», — указано на странице «Гражданского надзора» в соцсетях.

В беседе с корреспондентом URA.RU председатель общественной организации Роман Коротаев предположил, что, скорее всего, расклейщик ненамеренно заклеил листовки кандидатов. «Информационными плакатами была заклеена вообще вся агитация, в том числе и кандидатов от „Единой России“. Но после того, как наши волонтеры сделали замечание женщине, она перестала это делать. Возможно, она делала это не намеренно», — сказал Коротаев, добавив, что «Гражданский надзор» не будет писать жалобу в ТИК из-за произошедшего.

В избиркоме Пермского края агентству пояснили, что «никаких особых правил для размещения информационных плакатов нет». Там напомнили также, что для агитации кандидатов в депутаты отводятся специальные места. Выборы депутатов в думу Березников, так же как и выборы губернатора Пермского края, пройдут в единый день голосования, 13 сентября. В них примут участие 82 кандидата, которые будут бороться за 28 мандатов.