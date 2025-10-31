Пермский Театр-Театр отправляется на масштабные гастроли

Артисты ТТ готовятся в тур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ноябре пермский академический Театр-Театр отправится на гастроли по краю, а также в Республику Коми и Свердловскую область. Подробности тура — в обзоре URA.RU.

Ильинский

В Ильинском 4 ноября труппа ТТ сыграет музыкальную комедию «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+). На сцене концертного зала РДК артисты разыграют историю амбициозного музыканта, который руководит вокальным ансамблем при ДК и грезит о всемирной популярности. Однаждый он решает покорить Евровидение.

Оса

Музыкальный роуд-муви «Чертова доставка» (16+) ждет зрителей в Осе 16 ноября. Показ пройдет в местном Центре культуры и досуга. Герой мюзикла — обычный курьер Максим. Он оказывается в современной версии классической волшебной сказки «пойди туда, не знаю куда, доставь то, не знаю что». Только вместо волшебного леса — современный город, населенный обычными на первый взгляд людьми, которые становятся всн более странными и опасными по мере приближения нашего героя к месту доставки.

Сыктывкар

Артисты балетной труппы Театра-Театра 16 ноября порадуют жителей Сыктывкара. Они покажут свою премьеру — танцевальный спектакль «Лимб» (16+), который за пределами Перми еще никто не видел. Показ пройдет на сцене театра оперы и балета Республики Коми.

Кудымкар

В Кудымкаре зрителей ждет целый парад постановок от ТТ. С 21 по 23 ноября артисты сыграют «Капитанскую дочку» (12+), «Летучий корабль» (6+) и «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+). Кстати, здесь все билеты уже проданы.

Новоуральск