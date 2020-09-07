Юрист Тихановской нашел способ обжаловать итоги выборов

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Белоруссия, митинг, протест, Белоруссия, опозиция белоруссии, опозиционный флаг
Оппозиция Белоруссии не признает итоги выборов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Протесты в Белоруссии

Адвокат соперницы Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланы Тихановской Максим Знак подготовил жалобу на отказ признать сами выборы недействительными. Жалоба будет направлена в республиканский Верховный суд.

«Мы ждем, когда по почте будет доставлена копия определения суда. Надзорная жалоба готова, как только получим документ с печатью суда, будет надзорная жалоба подана», — цитирует Знака РИА «Новости». Ранее, по словам юриста, суд отказал Тихановской в рассмотрении дела.

Жалобы о признании выборов недействительными подали три экс-кандидата на пост президента республики — Светлана Тихановская, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев. Во всех случаях Верховный суд Белоруссии отказался рассматривать их заявления.

Выборы президента Белоруссии прошли 10 августа и ознаменовались крупной, по официальным данным, победой действующего президента республики Александра Лукашенко. Сразу после публикации официальных экзитполов, из которых следовало, что за Лукашенко отдали голосов около 80% проголосовавших, на улицы белорусских городов вышли тысячи протестующих. Они требуют признать итоги выборов недействительными и привлечь действующего президента к закону за фальсификацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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