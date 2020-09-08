Белорусский ОМОН жестко разогнал женскую колонну протестующих против задержания одного из оппозиционных лидеров Марии Колесниковой. Видео разгона митингующих женщин появилось в социальных сетях.
«Пока Лукашенко рассказывает про либерализацию и реформы, ОМОН накинулся на женскую колонну в Минске», — говорится под опубликованным в группе «Чай з малинавым варэннем» видео. По информации группы, марш в поддержку Колесниковой прошел в минском районе Комаровка.
Ранее стало известно о том, что Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. По словам Александра Лукашенко, девушка пыталась сбежать на Украину, однако соратники оппозиционерки отрицают данную информацию.
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