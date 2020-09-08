ОМОН жестко разогнал протестующих женщин в Минске. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белоруссия, митинг, протест, Белоруссия, опозиция белоруссии, опозиционный флаг
Белорусски протестовали против задержания Колесниковой Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Белорусский ОМОН жестко разогнал женскую колонну протестующих против задержания одного из оппозиционных лидеров Марии Колесниковой. Видео разгона митингующих женщин появилось в социальных сетях.

«Пока Лукашенко рассказывает про либерализацию и реформы, ОМОН накинулся на женскую колонну в Минске», — говорится под опубликованным в группе «Чай з малинавым варэннем» видео. По информации группы, марш в поддержку Колесниковой прошел в минском районе Комаровка.

Ранее стало известно о том, что Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. По словам Александра Лукашенко, девушка пыталась сбежать на Украину, однако соратники оппозиционерки отрицают данную информацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...