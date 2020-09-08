08 сентября 2020

Появились подробности столкновения катера и баржи в Сургуте

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Природа ХМАО. Сургут, река, природа, лодка, пейзаж
Управляющий катером не заметил баржу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Водитель катера с людьми не заметил баржи и врезался в нее. Такие подробности трагедии на реке Черная в Сургуте, где погибли четыре человека, сообщает местный телеканал «Югра».

«Катер на большой скорости шел вдоль протоки реки Черной. Водитель не заметил препятствия и врезался в плоскодонную баржу», — сообщает телеканал. На месте происшествия погибли четыре человека. Всего на катере ехали восемь человек, среди них трехлетний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы с травмами.

Тело одного из погибших зажало в салоне катера. Достать его в темное время суток будет проблематично, говорят спасатели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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