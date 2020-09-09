Экс-депутат Рады назвал условие развала Украины

Украина прекратит свое существование, если президент страны Владимири Зеленский сохранит свой пост. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По мнению экс-парламентария, украинский лидер «не понимает, что делает». Политика Зеленского, по мнению Мураева, может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», которые могут создать на Украине «карательную вертикаль».
«Страны не будет, земли не будет, ничего не будет», — приводит РИА «Новости» слова бывшего депутата, который также раскритиковал экономическую политику действующего правительства. Мураев уверен, что страну «грабили», предоставляя возможность зарабатывать «американским спекулянтам».
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