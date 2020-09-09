09 сентября 2020

Экс-депутат Рады назвал условие развала Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, герб украины, зеленский владимир
Украина прекратит свое существование, если Владимир Зеленский сохранит пост, считает Евгений Мураев Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украина прекратит свое существование, если президент страны Владимири Зеленский сохранит свой пост. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По мнению экс-парламентария, украинский лидер «не понимает, что делает». Политика Зеленского, по мнению Мураева, может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», которые могут создать на Украине «карательную вертикаль».

«Страны не будет, земли не будет, ничего не будет», — приводит РИА «Новости» слова бывшего депутата, который также раскритиковал экономическую политику действующего правительства. Мураев уверен, что страну «грабили», предоставляя возможность зарабатывать «американским спекулянтам».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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