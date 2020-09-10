Лукашенко раскрыл, почему Беларусь не повторит судьбу Украины

Александр Лукашенко дал задачу новому генпрокурору республики Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии достаточно законов, чтобы не повторить судьбу Украины 2014 года. Такое мнение выразил глава республики Александр Лукашенко.

«У нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране», — приводит слова из речи Лукашенко БЕЛТА на представлении нового генпрокурора Беларуси Андрея Шведа. Он призвал прокуроров активнее работать на фоне протестов.

Кроме того Лукашенко подчеркнул, что не намерен отдавать власть. Он поставил задачу перед прокуратурой, чтобы к концу года Белоруссия снова стала безопасной.

После оглашения результатов президентских выборов, которые по данным ЦИК выиграл Александр Лукашенко, страну охватили протесты, передает агентство Nation News. Лукашенко согласен провести новые досрочные выборы, но после принятия новой конституции в Белоруссии. Вместе с тем в Кремле заявили, что в ближайшее время можно ожидать визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, пишет «Национальная служба новостей».