Адвоката Ефремова уличили в нарушении профессиональной этики

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Суд по Карапетяну г. Екатеринбург, документы, адвокат, ручка в руке
Окончательное решение по нарушениям Пашаева примет Совет адвокатской палаты, добавил Шаров Фото: Алексей Колчин © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты нашла нарушения этики в поведении адвоката Эльмана Пашавева, защищавшего актера Михаила Ефремова. Об этом заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Геннадий Шаров.

«Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева», — цитирует RT Шарова в своем telegram-канале. По его словам, комиссия не оценивала правовую позицию адвоката.

Шаров добавил, что преждевременно говорить, какие именно действия Пашаева являются нарушениями. По его словам, окончательное решение примет Совет палаты. Ранее Ефремов, осужденный на 8 лет колонии, отказался от Пашаева, передает «Национальная служба новостей». Артист доверил поиск нового адвоката своей жене.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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