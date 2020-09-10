Адвоката Ефремова уличили в нарушении профессиональной этики

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты нашла нарушения этики в поведении адвоката Эльмана Пашавева, защищавшего актера Михаила Ефремова. Об этом заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Геннадий Шаров.
«Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева», — цитирует RT Шарова в своем
Шаров добавил, что преждевременно говорить, какие именно действия Пашаева являются нарушениями. По его словам, окончательное решение примет Совет палаты. Ранее Ефремов, осужденный на 8 лет колонии, отказался от Пашаева, передает «Национальная служба новостей». Артист доверил поиск нового адвоката своей жене.
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