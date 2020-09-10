В Польше испугались появления новой Российской империи

Интеграция России и Белоруссии может, в конечном итоге, привести к созданию новой «Российской империи». Такими опасениями поделился профессор польской Академии военного искусства Петр Грохмальский.
«Если русские полностью включат эту страну [Белоруссию] в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи», — приводит слова Грохмальского РИА «Новости». Профессор подчеркнул, что именно Белоруссия является ключевым фактором европейской безопасности.
Кроме того, Грохмальский видит угрозу для Прибалтики и со стороны Калининградской области. По его мнению для России, якобы, характерен принцип «последовательной экспансии».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном «поглощении» Белоруссии со стороны России. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», ни о каком слиянии двух стран речи не идет.
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