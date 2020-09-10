10 сентября 2020

В Польше испугались появления новой Российской империи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Белоруссию назвали ключевым фактором для европейской безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Интеграция России и Белоруссии может, в конечном итоге, привести к созданию новой «Российской империи». Такими опасениями поделился профессор польской Академии военного искусства Петр Грохмальский.

«Если русские полностью включат эту страну [Белоруссию] в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи», — приводит слова Грохмальского РИА «Новости». Профессор подчеркнул, что именно Белоруссия является ключевым фактором европейской безопасности.

Кроме того, Грохмальский видит угрозу для Прибалтики и со стороны Калининградской области. По его мнению для России, якобы, характерен принцип «последовательной экспансии».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном «поглощении» Белоруссии со стороны России. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», ни о каком слиянии двух стран речи не идет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...