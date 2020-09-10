Идею остановить «Северный поток-2» сочли ловушкой для Европы

Реализация проекта «Северный поток-2» позволит обеспечить безопасность газоснабжения Европы, поэтому попытки остановить строительство газопровода являются ошибкой. Об этом заявил глава комитета по экономике и энергетике Германии Клаус Эрнст.
«„Северный поток — 2“ — это не проект Путина, а проект, в котором участвуют, в том числе, очень много европейских компаний», — приводит слова Эрнста RT. По его мнению, попытки остановить реализацию проекта выглядят как нанесение удара по самому себе.
Политик подчеркнул, что газпровод позволит обеспечить безопасность снабжения европейских стран. Поэтому обсуждение возможной заморозки проекта из-за недавней ситуации с Алексеем Навальным — не в интересах Германии.
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