Выяснилось, как назовут новую машину «АвтоВАЗа»

Выбраны четыре варианта названия для новой Lada Фото: Александр Константинов © URA.RU

Компания «АвтоВАЗ» подвела итоги конкурса названий для нового автомобиля Lada. В каждой из четырех крупнейших соцсетей России выбран один победитель, рассказали в компании.

«В Instagram победой отмечен Василий Бережной и его версия — Alta. Конкурс в Facebook выиграл Андрей Демешкин с вариантом Slava», — сообщает издание «За рулем». Победитель из «ВКонтакте» Дмитрий Анисимов предложил назвать машину Onega. А Николай Яковлев, выигравший конкурс в Одноклассниках выдвинул вариант Lika. Все четыре победителя получили по кружке и портативные зарядные устройства (ПЗУ) с символикой Lada.

В конкурсе было много важных условий. Во-первых, название должно ассоциироваться с Россией и заканчиваться на «А». Во-вторых, слово должно хорошо сочетаться с Lada и быть благозвучным. Наконец, название должно было одинаково легко читаться как на латинице, так и на кириллице и иметь однозначное ударение. Последний нюанс — новое имя машины должно состоять из двух или трех слогов.

«АвтоВАЗ» не впервые прибегает к такому способу поиска названия. В конце 60-х народным голосованием появились «Жигули», а в 2010-м — Lada Granta.

5 сентября выяснилось, что машины «АвтоВАЗ» стали самыми популярными на вторичном рынке авто в нескольких регионах России. Как минимум трем моделям автомобилей Lada граждане отдают свое предпочтение, пишет агентство Nation news.