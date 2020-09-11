Иски от имени «Песняров» скоро получат организаторы концертов в Уфе и Челябинске Фото: Илья Московец © URA.RU

Белорусский государственный ансамбль «Песняры» судится с организаторами концертов, которые прошли в 2019 году в России. По данным коллектива, в российских городах выступали певцы, которые не имеют прав использовать белорусский бренд.

10 сентября белорусский ансамбль подал иск к Дому офицеров ЦВО в Екатеринбурге и трем компаниям-распространителям билетов — ООО «Большая сцена», ООО «Яндекс.Медиасервисы» и ООО «Кассир.ру Урал». С них в совокупности «Песняры» требуют 2,5 млн рублей. Заявление пока не принято в производство, первое заседание по делу не назначено.

По данным представителей белорусского коллектива, иски в ближайшее время будут поданы также к организаторам концертов в Уфе и Челябинске. «Осенью 2019 года в России прошла серия концертов, приуроченная к 50-летию со дня создания ВИА „Песняры“. Эти выступления были проведены без согласия белорусского ансамбля. Это стало основанием для того, чтобы подать иски о нарушении исключительных прав на бренд „Песняры“ в России», — уточнил представитель ансамбля в разговоре с URA.RU.

По данным представителя, после распада СССР костяк ансамбля остался в Беларуси, а в России начали выступать бывшие исполнители труппы. Белорусские «Песняры» зарегистрировали свой бренд в России в 2010 году. Получить оперативный комментарий в Доме офицеров и у распространителей билетов не удалось. Связаться с коллективом, выступавшим в России, не получилось.

«Песняры» — советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль, созданный в Минске в 1969 году. Коллектив стал известен благодаря песням «Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Вологда», «За полчаса до весны».

Состав коллектива, который выступал от имени «Песняров» в Екатеринбурге

Фото: скриншот афишы