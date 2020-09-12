В ретроградный Марс серьезные проблемы могут появиться у бизнесменов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ретроградный Марс, который начался 10 сентября и продлится до 14 ноября, станет непростым периодом для каждого. Осложнит его и то, что с 14 октября по 3 ноября будет ретроградить Меркурий. Но особенно тяжело в это время придется представителям огненных и воздушных знаков зодиака. Таким прогнозом с URA.RU поделился глава «Русской астрологической школы» Александр Зараев.

«В огненных знаках (Овен, Лев, Стрелец) силен Марс, в воздушных знаках (Близнецы, Весы, Водолей) — Меркурий. Поэтому представителям этих знаков необходимо в этот период строить отношения по принципу „семь раз отмерь, один раз отрежь“ и чаще обращаться за советами к людям, у которых хорошо развита интуиция. К таким относятся в первую очередь представители знаков воды (Рак, Скорпион, Рыбы) — в этом периоде у них активизируется предвидение, особенно у женщин. А знаки воды и земли (Телец, Дева, Козерог) смогут легче пройти это время и даже заработать на нем благодаря природной мудрости и умению использовать „чуйку“», — объяснил Зараев.

По словам астролога, сейчас ретроградный Марс находится в знаке Овна. В этот период все проекты будут нуждаться в новом направлении для развития, однако процессы могут тормозиться. В это время не рекомендуется заниматься какими-то крупными делами, потому что этот период не дает никакой долгосрочной перспективы. «Многим бизнесменам и людям творческих профессий придется идти как по минному полю», — предупредил Зараев. А спустя некоторое время ретроградный Меркурий может нарушить многие планы из-за возникновения непредвиденных обстоятельств, поэтому в этот период рискованно устраиваться на работу.

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