Эксперты объяснили, как ситуация с Алексеем Навальным повлияет на туриндустрию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Ситуация с блогером Алексеем Навальным и подобные политические скандалы не смогут повлиять на сроки открытия границ и возобновления полетов с другими странами. Таким мнением с URA.RU поделились эксперты в сфере туризма.

«Это радикально не влияет. Социальная напряженность внутри страны, террористическая опасность влияет, а такого рода конфликты, как с Навальным нет», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, отдельные туристы могут отказываться от полетов в те страны, где их якобы не ждут. «Российский рынок самый востребованный лакомый кусочек для всех стран, включая европейские и включая тех, кто пытается нас обличать», — подчеркнул эксперт.

Исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев отметил, что любой политический скандал влияет на эмоциональный фон и сказывается на динамике продаж. В качестве примера он привел время, когда политические отношения с Черногорией ухудшились и количество российских туристов там резко сократилось. Мальцев подчеркнул, что экономика туризма не связана с политической жизнью и российских туристов ждут во многих странах.

Эксперты напомнили, что на открытие границ и возобновление полетов может повлиять только обстановка с коронавирусом в каждой отдельной стране. Они надеются, что этой осенью еще несколько стран смогут позволить себе приглашать туристов.

Россия начала постепенно открывать границы с другими странами с 1 августа. Сейчас разрешено сообщение с Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей и Грецией. Россия откроет границы с Южной Осетией в ближайшие дни.

В октябре Финляндия планирует ввести требование по предъявлению заранее сданного теста на COVID-19 при въезде в республику из стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекции. России в этом списке пока не значится, передает RT.