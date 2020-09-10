Россия открывает границу еще с одной страной

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Решение об открытии границ с Южной Осетией будет принято в ближайшие дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия откроет границы с Южной Осетией в ближайшие дни. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия», — указано в сообщении российского оперштаба. Распоряжение об этом будет подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Открыть границы с Россией президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предлагал еще в конце лета, напоминает агентство Nation News. Тогда он поручил Минздраву республики увеличить запасы лекарств для готовности принимать больных.

Россия начала постепенно открывать границы с другими странами с 1 августа. Сейчас разрешены перелеты на Мальдивы, в Египет, ОАЭ, Великобританию, Турцию, Танзанию, Абхазию, Киргизию, Кению, Черногорию, Молдавию, Польшу и Грецию, сообщает RT. Вопрос о введении специальной визы для иностранцев на следующей неделе также рассмотрит правительство Таиланда. При этом всех туристов могут обязать делать прививки от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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