Россия открывает границу еще с одной страной

Россия откроет границы с Южной Осетией в ближайшие дни. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия», — указано в сообщении российского оперштаба. Распоряжение об этом будет подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Открыть границы с Россией президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предлагал еще в конце лета, напоминает агентство Nation News. Тогда он поручил Минздраву республики увеличить запасы лекарств для готовности принимать больных.
Россия начала постепенно открывать границы с другими странами с 1 августа. Сейчас разрешены перелеты на Мальдивы, в Египет, ОАЭ, Великобританию, Турцию, Танзанию, Абхазию, Киргизию, Кению, Черногорию, Молдавию, Польшу и Грецию, сообщает RT. Вопрос о введении специальной визы для иностранцев на следующей неделе также рассмотрит правительство Таиланда. При этом всех туристов могут обязать делать прививки от коронавируса.
Подписывайтесь на URA.RU в