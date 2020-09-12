12 сентября 2020

Белоруссия заявила о переброске войск США к своим границам

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
США перебросили танковый батальон к границе Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На литовский полигон, расположенный в 15 километрах от границы с Белоруссией, переброшен танковый батальон США. Об этом сообщил глава министерства обороны республики Виктор Хренин.

«Происходит переброска на полигон Пабраде [Литва], в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США»», — приводит ТАСС слова главы военного ведомства. Речь, по его словам, идет о порядка 500 военных, 29 танков и 43 боевых машин Bradley.

Более того, по словам Хренина, Минобороны зафиксировало усиленные полеты авиации вдоль белорусской границы [бомбардировщиков И-52], а также ведение разведки происходящих на территории страны мероприятий. Ранее при этом сообщалось, что Белоруссия отозвала свои войска от западной границы. Туда они были стянуты в связи с учениями в районе Гродно, расположенном вблизи границы с Польшей и Литвой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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