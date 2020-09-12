Белоруссия заявила о переброске войск США к своим границам

На литовский полигон, расположенный в 15 километрах от границы с Белоруссией, переброшен танковый батальон США. Об этом сообщил глава министерства обороны республики Виктор Хренин.
«Происходит переброска на полигон Пабраде [Литва], в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США»», — приводит ТАСС слова главы военного ведомства. Речь, по его словам, идет о порядка 500 военных, 29 танков и 43 боевых машин Bradley.
Более того, по словам Хренина, Минобороны зафиксировало усиленные полеты авиации вдоль белорусской границы [бомбардировщиков И-52], а также ведение разведки происходящих на территории страны мероприятий. Ранее при этом сообщалось, что Белоруссия отозвала свои войска от западной границы. Туда они были стянуты в связи с учениями в районе Гродно, расположенном вблизи границы с Польшей и Литвой.
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