Александр Лукашенко заявил, что дальнейшие действия будут зависеть от обстановки в Польше и Литве Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

После учений в районе Гродно, расположенном вблизи границы с Польшей и Литвой, белорусские войска возвращены в места постоянной дислокации. Об этом заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин. Ранее президент республики Александр Лукашенко сказал, что отозвать войска с западной границы можно только в том случае, если там завершились учения войск НАТО.

«Войска возвращены в пункты постоянной дислокации, но мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе», — сказал министр Хренин в эфире телеканала СТВ. Ранее минобороны сообщало, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил. До этого Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны.

На совещании с силовым блоком Совета безопасности Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску следует среагировать «адекватно» на то, что учения в Польше и Литве завершились, пишет argumenti.ru. При этом глава республики подчеркнул, что дальнейшие действия вооруженных сил Белоруссии на западной границе зависят от обстановки, которая складывается в Польше и Литве.

В начале сентября Лукашенко сообщил, что на западной границе Белоруссии развернута практически половина армии страны. По его словам, это связано с нагнетанием обстановки со стороны НАТО. Однако в НАТО опровергали перемещение своих войск к границе Беларуси.