В Беларуси отозвали войска от западной границы. Их туда отправили из-за учений НАТО

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Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Москва, Кремль, 3 марта 2015 г. , лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что дальнейшие действия будут зависеть от обстановки в Польше и Литве Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Протесты в Белоруссии

После учений в районе Гродно, расположенном вблизи границы с Польшей и Литвой, белорусские войска возвращены в места постоянной дислокации. Об этом заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин. Ранее президент республики Александр Лукашенко сказал, что отозвать войска с западной границы можно только в том случае, если там завершились учения войск НАТО.

«Войска возвращены в пункты постоянной дислокации, но мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе», — сказал министр Хренин в эфире телеканала СТВ. Ранее минобороны сообщало, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил. До этого Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны.

На совещании с силовым блоком Совета безопасности Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску следует среагировать «адекватно» на то, что учения в Польше и Литве завершились, пишет argumenti.ru. При этом глава республики подчеркнул, что дальнейшие действия вооруженных сил Белоруссии на западной границе зависят от обстановки, которая складывается в Польше и Литве.

В начале сентября Лукашенко сообщил, что на западной границе Белоруссии развернута практически половина армии страны. По его словам, это связано с нагнетанием обстановки со стороны НАТО. Однако в НАТО опровергали перемещение своих войск к границе Беларуси.

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