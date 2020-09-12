Кандидаты в губернаторы ХМАО представили свои планы развития региона

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Кандидаты в губернаторы ХМАО озвучили предвыборные программы перед началом голосования депутатов Думы Югры за кандидатуру следующего главы региона. Это решение они принимают на 42-м заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU.

Наталья Комарова во время выступления отметила успехи региона в демографии, здравоохранении и социальной политики. По этим показателям ХМАО вошел в число лидеров в стране. «В условиях колебания нефтяных рынков считаю, что необходимы специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса. В Югре ожидается реализация крупных инфраструктурных проектов — второй мостовой переход через Обь, реконструкция ЖД-вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе, модернизация аэровокзального комплекса в Сургуте», — перечислила дальнейшие планы на развитие ХМАО Комарова.

Алексей Савинцев в своем выступлении заявил, что фракция КПРФ является противником предоставления налоговых льгот нефтяникам. «В регионе дисбаланс между западом и востоком. Налоговые поступления в Нижневартовском и Советском районе отличаются в восемь раз. Мы считаем, что нужно, чтобы появилась должность замгубернатора ХМАО по развитию западной части региона», — заявил Савинцев.

Михаил Сердюк (Справедливая Россия) заявил, что в ближайшие годы властям ХМАО предстоит работать в непростых условиях, связанных с последствиями экономического кризиса. «Хороших новостей для экономики ждать долго. Мир не будет прежним. Отсидеться в тишине югорских кабинетов не получится. Правило — не ждать, а готовиться должно быть выбито в камне. Сейчас самое время объявить созидательные усилия во благо Югры», — считает политик.

После того, как кандидаты озвучили предвыборные программы и ответили на вопросы депутатов думы ХМАО, народные избранники приступят к тайному голосованию, в результате которого будет выбран следующий губернатор Югры.