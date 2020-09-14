Президенты Беларуси и России обсудят актуальные темы Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр вылетел с рабочим визитом в Россию, где встретится с президентом Владимиром Путиным. Это первая зарубежная поездка белорусского лидера с начала протестов, которые начались в республике 9 августа, после выборов президента. Кадры вылета самолета опубликовал telegram-канал «Пул первого».

«Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы», — передает Sputnik Беларусь слова пресс-службы Лукашенко. Президент Белоруссии встретится с Путиным в Сочи, переговоры пройдут в формате «один на один», уточняет телеканал 360.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об актуальности предстоящего диалога лидеров двух государств, передает сайт VSE42.ru. А во время общения с российскими журналистами во Дворце независимости в Минске Лукашенко признался, что готов к экономической интеграции с Россией.