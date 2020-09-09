Лукашенко рассказал, будут ли Россия и Белоруссия объединяться

По словам Лукашенко, у РФ и Белоруссии уже создана единая армия Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к экономической интеграции с Россией. Об этом он рассказал во время интервью во Дворце независимости в Минске.

Журналисты спросили главу республики, готов ли он к объединению с Россией. «Если говорить о глубине интеграции — никаких вопросов нет с точки зрения экономической интеграции», — ответил Лукашенко. По его словам, у РФ и Белоруссии уже создана единая армия.

Он добавил, что интеграция с РФ началась еще после подписания договора о создании союзного государства. Лукашенко напомнил, что договор об интеграции был заключен с первым президентом России Борисом Ельциным, затем его принял президент РФ Владимир Путин. Лукашенко добавил, что интеграция должна быть взаимной. «Нет, не все объединить, напополам поделить», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Лукашенко планировал приехать в Москву после 13 сентября, передает телеканал 360. На встрече с Путиным глава республики затронет вопрос реструктуризации госдолга Белоруссии.