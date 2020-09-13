Коронавирус в ХМАО вернулся к показателям месячной давности

Количество новых заражений растет уже вторую неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За сутки в ХМАО коронавирусом заразились 82 человека. В прошлый раз столько же инфицированных было в августе. Статистика последних двух недель также явно демонстрирует стабильный рост числа зараженных — с 64 человек 29 августа до 82 человек 14 сентября. Обновленные данные URA.RU предоставили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 75 случаях. По 7 случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Новые случаи заражения зафиксированы в 14 муниципальных образованиях ХМАО. Больше всего в Сургуте и Ханты-Мансийске. Следом идут Октябрьский район и Нижневартовск. Общая картина инфицирования выглядит так:

Сургут — 16;

Ханты-Мансийск — 16;

Октябрьский район — 11;

Нижневартовск — 11;

Урай — 6;

Нягань — 5;

Советский район — 4;

Нефтеюганский район — 3;

Сургутский район — 3;

Радужный — 2;

Ханты-Мансийский район — 2;

Мегион — 1;

Кондинский район — 1;

Белоярский район — 1.

Всего: 82 человека

По данным департамента здравоохранения ХМАО состояние 34 пациентов оценивается как тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 177 человек. Коэффициент распространения инфекции 1,01.

В ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открываются рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.