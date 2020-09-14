Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

Система быстрых платежей станет доступна для малого бизнеса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Система быстрых платежей (СПБ) Банка России станет доступна для малого бизнеса в 2021 году. Об этом свидетельствуют материалы к нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«При этом системно значимые банки дадут малым фирмам доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022-го», — передают «Известия» данные материалов.

При этом правительство отказалось от идеи ограничить ставку эквайринга для малого и среднего бизнеса 1% от суммы сделки. Предполагалось, что нововведения заработают после 30 сентября и помогут создать условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Однако банковское сообщество раскритиковало идею. Сегодня за услугу предприниматели платят от 1,7 до 4% от суммы сделки. Специалисты считают, что оплата по QR-кодам еще долго не будет массовой и в результате организации будут платить и за эквайринг, и за СБП, перекладывая издержки на потребителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в России могут вырасти цены на продукцию в магазинах из-за высоких тарифов на безналичную оплату (эквайринг). По этой же причине некоторые торговые сети уже начали уклоняться от безналичных расчетов, поскольку стоимость этой услуги для них является «неподъемным грузом».