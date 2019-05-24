Ретейлеры предупредили о возможном росте цен в магазинах

Из-за высоких тарифов на базналичную оплату ретейлеры будут вынуждены повысить цены Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России могут вырасти цены на продукцию в магазинах из-за высоких тарифов на безналичную оплату (эквайринг). Текущие комиссии также ухудшат систему скидок и замедлят распространение безналичных платежей в стране. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес Ассоциации банков России (АБР).

В письме указано, что затраты ретейлеров на эквайринг за последние пять лет выросли с 2,8% до 4,5%. Кроме того, высокие ставки сказались и на доходности продавцов, которые в 2018 году недополучили 7,4% прибыли. В текущем году этот показатель, как пишет газета «Известия», может достичь 10%. Сложившаяся ситуация не позволит ретейлерам удерживать цены от роста, ухудшит систему скидок для покупателей, а также стимулирует возврат малого и среднего бизнеса к расчетам наличными, подчеркнули в АКОРТ.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков в беседе с журналистами заявил, что при снижении тарифов на безналичные платежи банкам придется ухудшить условия по кредитным картам и программам лояльности, чтобы возместить потерю доходов от эквайринга.