В Минздраве РФ рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID

Негативные последствия вакцины проходили в течении одного дня Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывала у добровольцев слабость, температуру и мышечные боли. Об этом сообщили URA.RU в Минздраве РФ.

«14% добровольцев жалуются на слабость, мышечные боли в течение суток, подъем температуры», — передали слова министра здравоохранения России Михаил Мурашко в министерстве. Он подчеркнул, что эти последствия описаны в инструкции и они проходят в течение суток.

В Минздраве рассказали, что производством вакцины занимаются три крупных российских предприятия. Отмечается, что препарат имеет особые условия хранения и транспортировки. «Сегодня в рамках формирования логистической цепи во все регионы России отрабатываем, обучаем персонал», — заключили в министерстве. Эта вакцина в первую очередь рассчитана на педагогов, врачей и тех, кто имеет контакты с населением.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса, пишет RT. В мире 36 вакцин на стадии клинических испытаний, 92 препарата проводят доклинические исследования. Заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), доктор медицинских наук Алебай Сабитов заявил, что прививка против гриппа не сможет защитить организм человека от коронавируса. По его словам, она облегчит медикам постановку диагноза.