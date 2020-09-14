Врач объяснил, спасет ли от коронавируса вакцина против гриппа

Прививка против гриппа не сможет защитить организм человека от коронавируса. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), доктор медицинских наук Алебай Сабитов.
На вопрос, сможет ли прививка защитить от коронавируса, Сабитов ответил отрицательно. «Но привитому от гриппа человеку будет легче поставить диагноз и более быстро и правильно определиться с тактикой лечения», — приводит слова врача информационный портал Свердловской области.
Сабитов сказал, что даже если человек уже переболел COVID-19, ему следует прививаться не только от гриппа, но и других инфекций. По его словам, вакцина от гриппа совместима с прививкой от коронавируса. Однако, предупредил свердловский врач, прививку от гриппа нельзя сочетать с вакциной против туберкулеза.
Ранее сообщалось, что в российские регионы направили Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V», передает «Газета Кемерова». Тем временем президент РФ Владимир Путин поручил властям обеспечить препаратом от гриппа до 60% всех граждан страны, пишет VSE42.ru.
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