В Кремле объяснили предстоящее повышение налогов

В начале года Владимир Путин обещал, что налоги расти не будут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшее время в России могут вырасти налоги на добычу полезных ископаемых и крупные вклады, а также косвенно возрастет финансовая нагрузка из-а акциза на табак. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, чем это может быть вызвано.

«Здесь решений пока никаких не принималось, Минфин действует согласно обстоятельствам — кризису и пандемии. Ведется экспертное обсуждение. Принимаемыми мерами удается минимизировать негативные последствия от кризиса, но мы несвободны от тех проявлений нестабильности, которые сейчас есть», — заявил Песков. Пресс-секретарь главы государства отметил, что сейчас на экономике страны сказывается всемирная конъюнктура.

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в начале года пообещал, что повышения налогов не будет. При этом в декабре 2019 года президент вообще обдумывал возможность снижения налогов.