СМИ: сына Лукашенко переправили в Москву

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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, мгу, студенческий билет
Николай Лукашенко мог поступить в гимназию при МГУ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая направят в Москву для обучения в гимназии при МГУ имени Ломоносова. Об этом заявил главный научный сотрудник Академии наук Белоруссии Александр Войтович.

«После событий, что произошли в августе, службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно. Поэтому Коля забрал документы и будет учиться в Москве», — цитирует «Комсомольская правда» Войтовича. По его словам, сын президента поступит в гимназию при МГУ.

В минском лицее изданию рассказали, что Николай не будет учиться у них. В Белорусском государственном университете также заявили, что Лукашенко забрал документы из их вуза.

Однако секретариат гимназии МГУ опроверг информацию о поступлении Николая Лукашенко, передает РИА «Новости». В вузе не получали информации о его обучении.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента республики, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов, передает RT. Отношение к политику могло быть перенесено на его сына.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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