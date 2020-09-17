СМИ: сына Лукашенко переправили в Москву

Сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая направят в Москву для обучения в гимназии при МГУ имени Ломоносова. Об этом заявил главный научный сотрудник Академии наук Белоруссии Александр Войтович.
«После событий, что произошли в августе, службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно. Поэтому Коля забрал документы и будет учиться в Москве», — цитирует «Комсомольская правда» Войтовича. По его словам, сын президента поступит в гимназию при МГУ.
В минском лицее изданию рассказали, что Николай не будет учиться у них. В Белорусском государственном университете также заявили, что Лукашенко забрал документы из их вуза.
Однако секретариат гимназии МГУ опроверг информацию о поступлении Николая Лукашенко, передает РИА «Новости». В вузе не получали информации о его обучении.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента республики, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов, передает RT. Отношение к политику могло быть перенесено на его сына.
Подписывайтесь на URA.RU в