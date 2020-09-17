В Европе задержали врага Кадырова

Чеченский блогер Мурад Асламханов (Мурад Венский) задержан в Австрии. Он известен тем, что объявил кровную месть главе Чечни Рамзану Кадырову.
«В Австрии арестовали чеченского блогера Мурада Асламханова, известного как Мурад Венский», — пишет lenta.ru. Вместе с ним задержан его 29-летний брат Мухарбек Асламханов. Сначала братьев обвинили в незаконном ношении оружия, вызвали на допрос, однако потом отпустили. 16 сентября полиция провела в их доме обыск и заключила братьев под стражу.
Мурада Венского обвиняют, в частности, в угрозе убийством родственникам Кадырова, а также ближайшему окружению главы Чечни, пишет издание. Заявление Асламханов сделал в одном из последних роликов. Мурад Венский угрожал расправой спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову и вице-премьеру республики Абузайду Висмурадову в случае, если что-то случится с его родственниками.
Ранее Госдепартамент США анонсировал санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, напоминает агентство Nation News. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит их за нарушения в республике прав человека. Кадыров, в свою очередь, заявил, что жители республики поддерживают его, передает RT.
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