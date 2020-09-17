Беларусь закрыла границу с Европой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии границ республики с Литвой, Польшей и Украиной. Такое заявление он сделал во время женского форума в «Минск-Арене».
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада с Литвой и Польшей», — цитирует РИА «Новости» Лукашенко. Также он заявил, что республика закрывает границу с Украиной.
Глава Белоруссии обратился к народам Литвы, Польши, Украины. «Не дайте развязать войну!», — сказал он. Также Лукашенко назвал власти этих стран «безумцами-политиками». Глава республики подчеркнул, что закрытие границ — это вынужденная мера, передает телеканал 360.
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