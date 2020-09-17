Беларусь закрыла границу с Европой

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Лукашенко, лукашенко александр
Лукашенко обратился к народу Литвы, Польши, Украины с просьбой не развязывать войну Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии границ республики с Литвой, Польшей и Украиной. Такое заявление он сделал во время женского форума в «Минск-Арене».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада с Литвой и Польшей», — цитирует РИА «Новости» Лукашенко. Также он заявил, что республика закрывает границу с Украиной.

Глава Белоруссии обратился к народам Литвы, Польши, Украины. «Не дайте развязать войну!», — сказал он. Также Лукашенко назвал власти этих стран «безумцами-политиками». Глава республики подчеркнул, что закрытие границ — это вынужденная мера, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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