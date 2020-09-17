Россияне бросились скупать иностранную валюту

В условиях снижения курса рубля россияне начали резко покупать иностранную валюту на сумму более двух тысяч долларов. Данные Банка России говорят о том, что во время пандемии покупка валюты не только не остановилась, но и бьет рекорды.
«С ослаблением ограничений, введенных из-за пандемии, граждане устремились в обменники. Как показывают последние доступные данные ЦБ, особенно высок был спрос на крупные суммы», — пишут «Известия», ссылаясь на данные Центробанка РФ.
Отмечается, что в феврале и марте граждане, купившие валюту на сумму более пяти тысяч долларов в общей сложности приобрели 31,6 млн долларов и 44,21 млн долларов. В мае и июне объем валюты увеличился до 310,6 млн долларов и 607,2 млн долларов соответственно. Июньский показатель стал месячным рекордом с ноября 2018 года. Аналитики объясняют такое поведение граждан неопределенностью на рынках с учетом кризиса из-за коронавируса и угрозы новых санкций, добавили в издании.
Также эксперты считают, что национальная валюта может укрепиться до 71-73 рублей за доллар к концу года. Однако более вероятен прогноз курс в 79-81 рубль за доллар, считают экономисты.
Ранее аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов заявил, что на среднесрочном горизонте есть вероятность ослабления национальной валюты, пишет RT. Другие экономисты прогнозируют увеличение курса доллара на 15 рублей, если Запад введет новые ограничения против России, передает агентство Nation News.
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