Росреестр предложил не возвращать квартиры бабушкам до возврата денег

Замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий обратил внимание на проблему, возникающую при признании судом сделки с недвижимостью недействительной: зачастую суд предписывает «вернуть все как было», но на практике квартира возвращается продавцу, а вопрос с возвратом денег остается нерешенным. Эта тема обсуждалась на фоне всплеска «бабушкиных схем». После совершения сделки пожилые продавцы утверждают, что стали жертвами обмана со стороны мошенников, и обращаются в суд с требованием вернуть им жилье.

«Как обычно судебный пристав исполняет решение? Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — пояснил представитель Росреестра в интервью «Комсомольской правде». По его мнению, такой подход соответствовал бы норме Гражданского кодекса, согласно которой никто не может требовать исполнения обязательства, если сам не выполняет встречное обязательство.

С предложением Бутовецкого согласна судья Верховного суда Татьяна Вавилычева. Она считает, что до момента возврата денег имущество должно находиться в залоге.

В последнее время в России наблюдается тенденция: пенсионеры продают недвижимость, а спустя некоторое время обращаются в суд, чтобы оспорить сделку. В результате они возвращают себе квартиры, но не возвращают деньги покупателям. Зачастую в суде такие граждане утверждают, что в момент заключения сделки не могли в полной мере осознавать свои действия, и подкрепляют свои слова медицинскими документами.