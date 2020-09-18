Россия сэкономит на лечении редких болезней

Россия снизит расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний на 6,4 миллиарда рублей в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России снизят расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний на 6,4 миллиарда рублей в 2021 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021—2023 годы.

«Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей», пишет РИА «Новости», ссылаясь на пояснительную записку. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах расходы в этом пункте сократятся на 6,7 миллиардов рублей.

Кроме того снизятся расходы на централизованную закупку иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок. В 2021 году они сократятся на 2,2 млрда рублей, говорится в документе.

Ранее депутат Госдумы Борис Менделевич раскрыл, что одной из объективных причин проблемы с доступностью медицинских препаратов, является зависимость России от их импорта, передает агентство Nation News. Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Заработанные деньги он предложил направить на лечение и закупку дорогостоящих лекарств детям с тяжелыми редкими заболеваниями, пишет RT.