SZ: депутаты Бундестага посетят Сочи для обсуждения поставок энергии из России

Симпозиум станет площадкой для диалога между европейскими и российскими парламентариями Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Несколько депутатов от партии «Альтернатива для Германии» планируют посетить Россию несмотря на критику связей с Москвой. Поездка ожидается на следующей неделе, цель — участие в международном симпозиуме «БРИКС-Европа», который пройдет в Сочи 14 и 15 ноября.

«Несмотря на резкую критику тесных связей партии с Россией, несколько депутатов парламента от „Альтернативы для Германии“ намерены посетить Россию», — сообщает газета Süddeutsche Zeitung. Обсуждение возобновления поездок в Россию в рабочей группе по иностранным делам прошло весьма спорно. При этом один из пунктов повестки симпозиума — «доступные и безопасные поставки энергии из России».

Берлинская студия ARD первой сообщила о планах Ротфусса и Котре посетить Сочи, кроме того, Ротфусс выступит там с лекцией. Среди ожидаемых участников — депутаты бундестага Райнер Ротфусс и Штеффен Котре, депутат Европарламента Ханс Нойхофф и председатель Саксонского земельного совета Йорг Урбан.

Продолжение после рекламы