SZ: депутаты Бундестага посетят Сочи для обсуждения поставок энергии из России
Симпозиум станет площадкой для диалога между европейскими и российскими парламентариями
Несколько депутатов от партии «Альтернатива для Германии» планируют посетить Россию несмотря на критику связей с Москвой. Поездка ожидается на следующей неделе, цель — участие в международном симпозиуме «БРИКС-Европа», который пройдет в Сочи 14 и 15 ноября.
«Несмотря на резкую критику тесных связей партии с Россией, несколько депутатов парламента от „Альтернативы для Германии“ намерены посетить Россию», — сообщает газета Süddeutsche Zeitung. Обсуждение возобновления поездок в Россию в рабочей группе по иностранным делам прошло весьма спорно. При этом один из пунктов повестки симпозиума — «доступные и безопасные поставки энергии из России».
Берлинская студия ARD первой сообщила о планах Ротфусса и Котре посетить Сочи, кроме того, Ротфусс выступит там с лекцией. Среди ожидаемых участников — депутаты бундестага Райнер Ротфусс и Штеффен Котре, депутат Европарламента Ханс Нойхофф и председатель Саксонского земельного совета Йорг Урбан.
Поездка депутатов от «Альтернативы для Германии» в Россию происходит на фоне длительного конфликта внутри немецкой политики относительно отношений с Москвой. Партия ранее неоднократно высказывалась в поддержку России: например, Алиса Вайдель заявляла о готовности снять санкции, а фракция отказалась включать в предвыборный манифест пункт об осуждении России в контексте конфликта на Украине. Критика таких контактов со стороны других политических сил, в частности CSU, продолжается уже долгое время.
