Впервые в мире страна ввела повторный карантин из-за коронавируса

Израиль вводит ограничения на три недели с возможностью продления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Израиля ввели в стране повторный карантин из-за распространения коронавируса. Страна стала первой в мире, принявшей решение вернуться к ограничениям.

«В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса», — пишет РИА «Новости». Ограничения вводятся на три недели с возможностью продления.

Жителям Израиля разрешено отдаляться от дома не более, чем на километр. В пределах этой дистанции разрешено посещать парки, детские площадки, а также молиться в праздник Йом-кипур, который в 2020 году отмечается 27—28 сентября.

Отдаляться более, чем на километр, разрешено только в некоторых случаях: на работу, за продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и в донорский пункт. Кроме того, разрешено отходить от дома больше, чем на километр, чтобы поучаствовать в протестах.

Запрещено ходить в гости, на пляжи, собираться компаниями более десяти человек в закрытых пространствах и более двадцати — на открытых. Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, рестораны, кафе, фитнес-клубы, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты закрыты.

Аэропорт имени Бен Гуриона продолжит работать по правилам, введенным для прилетающих в страну и отбывающих за границу. Запрет иностранцам на посещение Израиля был введен в середине марта.