Названа цена еще одного препарата от коронавируса

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Клипарт. Екатеринбург, таблетки, наркотики, лекарство
За пачку препарата «Коронавир» придется отдать 11 550 рублей Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Препарат для лечения COVID-19 «Коронавир» будет стоить в аптеках 11 550 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе компании-производителя «Р-Фарм».

«На сегодняшний день „Р-Фарм“ устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 рублей», — заявил РИА «Новости» производитель. В упаковке «Коронавира» будет 50 таблеток.

Ранее стало известно о цене другого лекарства от COVID-19 — препарат «Фавипиравир» будет стоить в аптеках 12 320 рублей за пачку с 40 таблетками. Позднее эксперт фармацевтического рынка Александр Эдигер заявил URA.RU, что не понимает, из чего сложилась столь высокая цена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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