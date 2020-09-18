Названа цена еще одного препарата от коронавируса

Препарат для лечения COVID-19 «Коронавир» будет стоить в аптеках 11 550 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе компании-производителя «Р-Фарм».
«На сегодняшний день „Р-Фарм“ устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 рублей», — заявил РИА «Новости» производитель. В упаковке «Коронавира» будет 50 таблеток.
Ранее стало известно о цене другого лекарства от COVID-19 — препарат «Фавипиравир» будет стоить в аптеках 12 320 рублей за пачку с 40 таблетками. Позднее эксперт фармацевтического рынка Александр Эдигер заявил URA.RU, что не понимает, из чего сложилась столь высокая цена.
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