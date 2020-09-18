Цена лекарства от коронавируса в аптеках будет больше МРОТ

В пачке «Арепливира» будет 40 таблеток Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 рублей. Лекарство разрешено применять в амбулаторных условиях. Об этом рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

«Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей», — заявил он ТАСС. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Розничная цена средства должна быть такой же, как и по государственным поставкам, отметил он. Таким образом, стоимость лекарства будет превышать МРОТ, размер которого составляет 12 130 рублей.

«Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября, добавил Младенцев. Он подчеркнул, что лекарство не появится везде одномоментно, однако производитель будет стараться максимально быстро наполнить рынок. По словам Младенцева, уже разрабатывает другие препараты для лечения COVID-19 и его осложнений. «Как только ты выпустил препарат, ты должен понимать следующий шаг», — заключил он.

Препарат «Арепливир» получил одобрение Минздрава в июне, напоминает RT. Лекарство является аналогом японского средства «Фавипиравир».