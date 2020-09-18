Фармацевт: из чего складывается цена лекарства от коронавируса

Специалисты фармацевтического рынка не понимают, каким образом сформировалась цена на препарат от коронавируса «Арепливир» и почему она оказалась столь высокой. Согласно заявлению гендиректора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева, стоимость лекарства в аптеках составит 12 320 рублей. Чтобы понять, оправданна ли цена, нужно знать характеристики препарата, заявил URA.RU специалист по фармацевтическому рынку, член движения «Сильная Россия» Александр Эдигер.
«Цена любого лекарства складывается из его себестоимости, в которую мы включаем затраты на производство и хранение, а также из прибыли, которую хочет извлечь производитель. Это формула цены. Но сейчас не раскрыта информация о характеристиках продукта, и мы не знаем его себестоимости. А что касается маржи, не думаю, что производитель захочет ее оглашать», — заявил URA.RU Эдигер.
Из-за того, что производитель «Арепливира» еще не представил отчета о свойствах лекарства, экспертам неизвестна не только причина его высокой цены, но и то, насколько эффективно он сможет бороться с COVID, отметил эксперт. «Меня больше интересует информация о его эффективности. Сейчас такой информации просто нет», — заключил Эдигер.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в свою очередь, назвал странным объявление цены до раскрытия других характеристик лекарства. «Чтобы сразу, не давая внятной характеристики, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы. Крайне необычное явление для здравоохранения», — сказал Онищенко в разговоре с телеканалом 360.
Ранее стало известно, что препарат от коронавируса «Арепливир», который появится в аптеках, будут отпускать по рецептам. Объявленная цена на него — 12 320 рублей, что даже больше МРОТ (размер которого составляет 12 130 рублей). В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.
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